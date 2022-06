Cammino di San Domenico dei Serpari in Ciociaria, natura e spiritualità a Collepardo

Un fine settimana di musica e cultura, tra natura e spiritualità: è l’iniziativa dell’associazione “Volsci Eventi”, che propone per sabato e domenica una serie di appuntamenti per ricordare la figura di San Domenico da Foligno, che visse un periodo della sua vita in terra ernica. Il Santo, noto anche come San Domenico di Sora e San Domenico dei Serpari (celebrato a Cocullo con una festa molto caratteristica) ha lasciato in questa area geografica testimonianze materiali come l’antico monastero di San Bartolomeo, nei pressi della Certosa di Trisulti, e l’Eremo sul Monte Porca. Sono questi i luoghi coinvolti nella giornata di sabato 2 luglio, con un Cammino che porta dalla Certosa all’Eremo, accompagnato dalla musica medievale dal vivo del gruppo Ordo Melodico. Lungo il percorso, inoltre, i camminatori incontreranno stazioni con artisti che allieteranno la passeggiata nella natura: la voce della cantante e chitarrista Susanna Buffa sarà capace di creare suggestioni e atmosfere della tradizione nello straordinario contesto naturalistico del Monte Porca. L’appuntamento è alle ore 10 alla Certosa di Trisulti.

Nel pomeriggio di sabato gli eventi si spostano alla chiesa della Consolazione: alle ore 16.45 è previsto il concerto “Cammini al Sud” con Giuliano Gabriele e Lucia Cremonesi, alle 18 la presentazione del libro di Salvatore Jacobelli “Mulini ad acqua nel territorio di Vico nel Lazio, di Guarcino e di Collepardo”. Alle ore 19.15, infine, il concerto “Mater Sabina” con Susanna Buffa, Raffaello Simeoni e Marcello De Carolis. Nel pomeriggio di domenica 3 luglio, poi, presso l’antica fonte di Trisulti, l’associazione Milites Regis proporrà un accampamento militare medievale con una rievocazione di usi e costumi dell’epoca. L’evento è patrocinato da Regione Lazio, LazioCrea, Provincia di Frosinone e Comune di Collepardo, la direzione artistica è a cura di Emma Moriconi, che è anche la direttrice di Area C quotidiano. È solo il primo di una serie di incontri culturali che l’associazione Volsci Eventi ha in programma per l’estate. L’accesso a tutti gli eventi è gratuito.

Redazione Digital