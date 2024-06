Cammino di San Benedetto, in Ciociaria tra storia e spiritualità

Il prossimo 15 giugno nell’ambito del progetto “Teatro tra Storia e Spiritualità” si terrà l’iniziativa “Il Cammino di San Benedetto e la Spiritualità”. Con i valori benedettini come saldi alleati, sabato mattina andremo in cammino sulla #viabenedicti, incontreremo e scopriremo quei luoghi che lo stesso S. Benedetto nel 529 d.C. frequentò, come si può leggere dal libro dei Dialoghi di S. Gregorio Magno. Un progetto centrale nell’ottica della Città di Alatri per scoprire quei luoghi che hanno dato tantissimo alla cultura e storia del movimento benedettino. l’incedere dei pellegrini sarà accompagnato dalla illustrazione delle guide che arricchiranno di sapere in ogni tappa di questo viaggio condensato nello spazio. Maria Elena Catelli, vicepresidente di Via Benedicti, sarà la voce narrante del racconto spirituale che lega San Benedetto a questa terra e in particolare nella visita che avremo alla proto badia di S. Sebastiano del 500 d.C. Poco meno di cinque chilometri, snodati tra natura, cultura e spiritualità: un percorso che potrà essere vissuto intensamente da ogni partecipante che raggiungeranno il complesso monumentale. Appuntamento alle ore 8.00 in Piazza Regina Margherita. Nel pomeriggio presso la sala conferenze Carlo Costantini della biblioteca comunale “Luigi Ceci” alle ore 17.30, è previsto un convegno “La regola di San Benedetto: una lettura storica”. Ospiti il Prof. Filippo Carcione della Università di Cassino, la Dott.ssa Maria Elena Catelli ed il Dott. Remo Costantini, coordinati dal presidente di Via Benedicti, dott. Francesco Rabotti. Il Sindaco di Alatri, dott. Maurizio Cianfrocca, in veste di padrone di casa porterà i saluti istituzionali ai convenuti. Il presidente Francesco Rabotti precisato come “l’obiettivo di riconoscimento di Itinerario Culturale Europeo della Via Benedicti richiede impegno e spirito comunitario ed è un passaggio essenziale per garantire un ulteriore sviluppo turistico e culturale al nostro territorio acquisendo risonanza internazionale. Ringrazio l’Amministrazione comunale per l’impegno p rofuso in questa direzione e per il sostegno a questa iniziativa.”A conferma di ciò le parole del consigliere con delega alla cultura e promotore del progetto, Sandro Titoni il quale afferma che “I cammini sono una grande opportunità per i territori di sviluppare un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Si tratta di un segmento turistico in crescita costante e l’evento di sabato è la restituzione in chiave locale di quanto certe proposte siano attrattive e soprattutto di grande valore. Come amministrazione comunale, con questa iniziativa abbiamo sintetizzato la bellezza, la potenza e la ricchezza di questa terra, tra natura, spiritualità e senso di comunità.” Infine, un sentito ringraziamento al direttore artistico del progetto “Teatro tra Storia e Spiritualità” Valerio Germani che è stato possibile realizzare grazie ad un contributo della Regione Lazio.

Redazione Alatri