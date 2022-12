Calci e pugni alla moglie minaccia di dare fuoco a tutto, in Ciociaria arrestato noto malvivente

I carabinieri hanno arrestato un 54enne, già noto alle forze dell’ordine che, in diverse occasioni, si è reso protagonista di vessazioni ai danni della propria moglie e delle proprie figlie, tali da generare in loro un perdurante stato d’ansia e indurle a modificare le proprie abitudini di vita, al punto che la moglie è stata costretta ad abbandonare la casa coniugale per rifugiarsi altrove. I comportamenti dell’uomo non erano mai stati denunciati prima, ma dopo che si è introdotto nell’attività di famiglia, in un noto agriturismo della zona gestito della moglie e dalle figlie e, continuando con i suoi comportamenti vessatori, ha tentato di dare fuoco al locale, non ce l’hanno fatta più e hanno chiamato i carabinieri per mettere fine alla vicenda. Da una prima ricostruzione è emerso che l’uomo era dedito al consumo eccessivo di alcol ma le motivazioni dei sui comportamenti le dovrà chiarire ai giudici del Tribunale di Cassino, nell’attesa, è stato accompagnato presso la locale casa circondariale.

Redazione Cassino