Frosinone, incontro De Angelis Mastrangeli Di Stefano e Ottaviani in Provincia

Si è tenuto questa mattina, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone, un proficuo incontro tra il neo presidente della Provincia Luca Di Stefano, l’onorevole Francesco De Angelis, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli e, in collegamento telefonico perché impegnato nei lavori parlamentari, l’onorevole Nicola Ottaviani. C’è stato un bel confronto di idee su diverse tematiche e da questa fruttuosa discussione sono emersi numerosi punti programmatici in comune che erano già venuti alla luce durante la campagna elettorale per il rinnovo della presidenza della Provincia e che oggi si sono consolidati. Si è dunque riscontrata una convergenza positiva, con uno scambio di idee sul futuro di questa provincia in una chiave di rinnovamento favorendo di conseguenza un processo di cambiamento necessario al bene del territorio. Tutte condizioni che gettano i presupposti per un’intesa programmatica ed amministrativa sia sul governo dell’Amministrazione Provinciale e sia su ulteriori processi amministrativi che riguardano e riguarderanno anche per il futuro il territorio della provincia di Frosinone. Nei prossimi giorni è in programma un ulteriore incontro per definire al meglio i caratteri ed il contenuto dell’accordo programmatico ed amministrativo che interessa da vicino il territorio della nostra provincia.

Redazione Frosinone