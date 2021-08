Torna “Cinema sotto le stelle” nella sua edizione “Estate 2021”, dopo il grande successo della prima edizione 2019. Invariato anche il luogo: il bellissimo scorcio del chiostro di Palazzo Simoncelli sede del Municipio, dotato di un’acustica eccezionale. Tre le proiezioni già fissate dall’Amministrazione comunale per questa rassegna cinematografica, a cui ne seguiranno altre tre (tutte con il contributo del Consiglio regionale del Lazio) che verranno comunicate nei prossimi giorni, come spiegano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore alla Cultura e allo Spettacolo, Anna Maria Fratarcangeli.

“Il primo appuntamento – le parole del primo cittadino e dell’assessore – è per venerdì 20 agosto alle ore 21 e vedrà la proiezione di “I Croods 2 – Una nuova era”; sabato 21 agosto, sempre alle ore 21, sarà la volta di “Spirit – Il ribelle”; mentre domenica 22 agosto, stessa ora, verrà proiettato il film “School of mafia”. L’ingresso presso il chiostro del nostro Municipio è gratuito fino ad esaurimento posti, previa esibizione del Green-pass, come previsto dalle vigenti normative anticontagio da Covid-19”.

“Il cinema – spiegano gli amministratori – nasce dall’idea di far trascorrere allo spettatore qualche ora all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Viviamo in un periodo complicato e quella che viene proposta è una rassegna cinematografica che si prefigge lo scopo di coinvolgere sia i più piccoli che gli adulti. Sono sei le serate programmate e per il momento sveliamo i primi tre film, di cui due cartoni e una commedia brillante”.

“La scelta di svolgerlo all’aperto inoltre rappresenta una vera e propria magia perché permette di coniugare arte e cultura: contestualmente alla proiezione di un film abbiamo la possibilità di promuovere e valorizzare un luogo diverso dalla sala da cinema, in questo caso il meraviglioso chiostro del Palazzo Simoncelli”. Il primo appuntamento è dunque per venerdì 20 agosto a partire dalle 21 con “I Croods 2 – Una nuova era”.

