Boville, cambiano le regole per entrare nel palazzo comunale

Cambiano le regole per l’accesso nel Palazzo comunale, da martedì primo febbraio 2022 sarà obbligatorio il green pass anche agli utenti che devono recarsi presso gli uffici. L’Amministrazione ha predisposto un sistema automatico di controllo che permetterà di accedere in sicurezza: l’installazione di un’apparecchiatura automatizzata all’ingresso principale del Municipio regolerà l’apertura automatica della porta soltanto dopo aver appurato la regolarità della documentazione. “Grazie al termoscanner che verrà installato nelle prossime ore – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e il vicesindaco Benvenuto Fabrizi – sarà possibile effettuare una serie di controlli con un’unica procedura. Prima verrà rilevata la temperatura corporea. Se sarà uguale o inferiore a quella massima contemplata dai protocolli ministeriali, l’apparecchiatura automatizzata procederà a chiedere l’esibizione del Green Pass, la cui validità verrà verificata in base agli standard di legge previsti dal Governo. Accertata la validità della documentazione sanitaria il sistema provvederà ad attivare l’apertura della porta e rilascerà una ricevuta di regolarità che potrà eventualmente essere esibita in caso di controlli a campione da parte del personale del Municipio. In caso contrario la porta non si aprirà”. Concludono il primo cittadino e il vicesindaco: “Grazie a questa soluzione di cui si è occupato il responsabile della Polizia locale Domenico Romano, riusciremo a garantire i controlli in sicurezza e in tempi rapidi per i cittadini che avranno necessità di recarsi in Comune, in ossequio alle regole disposte dal Governo per questa fase della Pandemia da Covid-19”.

Redazione Boville Ernica