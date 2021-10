“Uno splendido autunno al Bosco di Paliano con la vegetazione che pian piano muta colori e profumi, funghi e ciclamini che spuntano ovunque e temperature più che piacevoli per passeggiare all’aria aperta. Il prossimo fine settimana, quello del 16 e 17 ottobre, la grande novità sarà quella del ritorno dei cavalli. Infatti, Althea e Penelope, due deliziose appaloosa, porteranno a spasso bambini e ragazzi per i viali magici del bosco.

Il Bosco di Paliano, oltre 30 ettari di querce secolari tra le province di Roma e Frosinone, potrà essere visitato a cavallo, a piedi o in bicicletta, nel massimo relax ed assaporando buon cibo e vino, grazie alla rassegna Sapori del territorio al Bosco con la partecipazione del Comune, della Pro Loco di Paliano, e di tanti produttori del territorio. Si potrà fare sport con il consueto appuntamento della palestra all’aria aperta e vedere le acrobazie dei rapaci. E naturalmente non mancherà l’intrattenimento gratuito per le famiglie la domenica mattina. Il Bosco chiuderà il 31 ottobre con una giornata speciale dedicata ad Halloween da non mancare assolutamente”. Lo comunica Il Bosco di Paliano.

Redazione Digital