L’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni Sulpicio” di Veroli si è aggiudicato il primo posto tra le scuole secondarie di secondo grado per il primo Concorso nazionale “Libertà, Diritti, Doveri: cittadinanza italiana e appartenenza europea”. Il concorso, promosso da “Ventotene Europa” grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Miur, si pone come finalità e obiettivi la promozione della Costituzione Italiana e dei luoghi della memoria, ma anche dei principi della cittadinanza attiva, della interculturalità, del rispetto della diversità, della cultura dell’accoglienza e dell’inclusione.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la classe 5B del Liceo scientifico che lo scorso anno scolastico, con la professoressa di storia e filosofia Cristina Perilli, ha partecipato al concorso proponendo il video Ventotene Europa. “Ventotene Europa, è un video breve, ottimamente realizzato che utilizza con proprietà e particolare efficacia comunicativa il linguaggio cinematografico. Attraverso una fedele ricostruzione d’ambiente, il cortometraggio propone un confronto tra il contesto storico nel quale venne redatto il Manifesto di Ventotene e l’ultimo anno scolastico caratterizzato dall’uso della didattica a distanza e una riflessione sui principi di uguaglianza e libertà. L’effetto finale è molto emozionante e il messaggio convincente”. Questa la motivazione della giuria.

“Grande la soddisfazione del Dirigente Scolastico Salvatore Cuccurullo e della prof.ssa Perilli per il traguardo raggiunto. Le nostre studentesse ed i nostri studenti hanno approfondito la figura di Altiero Spinelli e l’idea di un’Europa solidale in cui i popoli potessero superare i nazionalismi ed i contrasti che avevano causato le tragedie delle due guerre mondiali. Nel video gli alunni hanno saputo evidenziare il contrasto tra la crudeltà del presente nei giorni in cui Spinelli, Rossi e Colorni scrissero il Manifesto di Ventotene ed il sogno di un futuro diverso. Il concorso è stato anche l’occasione per far riflettere i nostri ragazzi sull’importanza del Manifesto e di tutta l’opera di Altiero Spinelli per la costruzione di un’Europa unita e per l’Italia”. Ai primi classificati come premio sarà offerto un soggiorno di tre giorni, di studio e conoscenza dell’Isola, da svolgersi all’inizio della prossima primavera che potrà essere fruito solo a seguito delle decisioni governative in merito ai viaggi d’istruzione.

Redazione Veroli