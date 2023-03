Bold Glamour, ecco il nuovo filtro di TikTok “Applicazione pericolosa”

È l’ultima “invenzione” di TikTok. Si chiama Bold Glamour ed è un filtro che rende praticamente perfetti, correggendo qualsiasi imperfezione del volto. Talmente perfetto, però, da risultare irrealistico. Come funziona Bold Glamour? È un’applicazione che si trova su “Effetti”. Una volta aperta, mostra due volti: come siamo e come ci trasforma il filtro, grazie al quale il viso appare perfettamente levigato e senza rughe, la pelle è tonica, le labbra sono carnose, gli occhi luminosi. Perfino il naso può cambiare forma e dimensione. Il cambiamento è così radicale che l’utente non si riconosce più. Bold Glamour, per ora, non è disponibile in tutti i Paesi. Essendo il social preferito della Gen Z, quindi dei più giovani, Bold Glamour ha scatenato moltissime polemiche, perché rischia di creare negli adolescenti una aspettativa di sé assolutamente irreale. E sul social si sono già scatenate moltissime polemiche, con alcuni utenti che hanno criticato questo filtro. corriere.it