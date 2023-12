Boccadamo, ecco tutte le vincitrici del Premio Camilla 2023

Il brand Boccadamo continua a farsi notare in contesti di prestigio. Con il Premio Camilla – Città di Priverno, il commendatore Tonino Boccadamo, art director dell’opera realizzata per l’importante riconoscimento, ha trovato ancora una volta il plauso e l’apprezzamento generale.

È stata una nuova interessante sfida, raccolta con entusiasmo: “Ho curato personalmente l’ideazione e la realizzazione del “Premio”, assegnato alle sei vincitrici selezionate dalla Giuria nominata dal Comune di Priverno.

“Si tratta di una scultura – ha precisato il fondatore della maison di gioielli -, uscita dai miei laboratori artigiani in sei esemplari unici, ispirata alla leggendaria figura dell’amazzone Camilla, regina dei Volsci, simbolo ed esempio di coraggio e di forza.

Qui a Fossanova ho il piacere di raccontare e descrivere la bellezza e l’emozione cui mi ispiro nelle mie creazioni. Pensando alle doti speciali delle donne, al loro animo nobile, ai meriti che, soprattutto alcune, come le vincitrici del “Premio Camilla”, sono riuscite ad esprimere con il loro impegno civico e sociale, ho creato un’opera esclusiva”.

La cerimonia di consegna dei premi si è tenuta nel bellissimo Borgo di Fossanova dove il sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia, ideatrice dell’evento, per il quarto anno consecutivo, ha accolto con orgoglio tanti ospiti d’eccezione e un folto pubblico:

“È per noi motivo di vanto poter legare il nostro “Premio” ad un brand prestigioso come Boccadamo. Un marchio in grado di esprimere la giusta importanza al nostro evento, nato per testimoniare e valorizzare le donne che si distinguono con le loro azioni nei campi delle arti, del volontariato, del giornalismo, dell’istruzione, delle imprese e delle istituzioni, il nostro “Premio Camilla” – ha spiegato il Sindaco – a partire da questa edizione, sarà rappresentato da un gioiello firmato dall’atelier Boccadamo, che ne impreziosirà il già elevato valore simbolico.

Il riconoscimento del merito e la valorizzazione della figura femminile sono posti alla base di una cultura che vuole promuovere e diffondere, soprattutto tra i giovani, l’educazione al senso dell’impegno e alle differenze di genere, al fine di contribuire all’affermazione della donna in ogni campo”.

Le vincitrici del Premio Camilla 2023 sono: Livia Turco, per la Sezione “Politica e Istituzioni”, Rosella Tacconi, per la Sezione “Istruzione e Formazione”; Emanuela Coccia, per la Sezione “Impresa e Professioni”; Melania Maccaferri, per la Sezione “Arte e Cultura”; Silvia Vecchi, per la Sezione “Comunicazione e Giornalismo”, Nicoletta D’Erme, per la Sezione “Volontariato, Associazionismo e Sport”.

L’iniziativa del Comune di Priverno per promuovere il rispetto dell’altro ha stimolato in maniera straordinaria l’estro del commendatore Boccadamo, diventato protagonista della manifestazione.

Se da un lato, infatti, le sei sculture sono diventate l’omaggio alle vincitrici del Premio Camilla 2023 – selezionate dalla Giuria presieduta dal giornalista Lidano Grassucci (https://bit.ly/4alw4Hc), dall’altro il pubblico ha potuto ammirare molte delle creazioni Boccadamo indossate dalle modelle (dell’agenzia coordinata da Paola Bortone) che hanno sfilato con le ultime collezioni dello stilista Mario Dice.

La cerimonia si è conclusa con un fuori programma diretto proprio dal commendatore Boccadamo con la consegna del Premio Camilla anche al primo cittadino di Priverno, Anna Maria Bilancia, per aver avuto l’intuizione giusta in un momento storico particolarmente sensibile alle tematiche sulla parità di genere e sulla valorizzazione delle donne.

Redazione Digital