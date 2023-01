Befana in Ciociaria, regali ai bambini ricoverati all’ospedale di Sora

“Per il quinto anno consecutivo, ancora donazioni, questa volta nella città volsca di Sora, in cui, insieme al consigliere comunale della Lega Lino Caschera, e al già assessore ai servizi sociali Veronica Di Ruscio, con il consigliere di Veroli Dimanti, Roberta Parente e Lorella Biordi, ho donato al reparto di Pediatria dell’ospedale Santissima Trinità di Sora dei giocattoli per i bambini ricoverati – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Un piccolo gesto che ha riempito il loro grande cuore. Ho colto l’occasione per rivolgere un profondo ringraziamento a medici, infermieri e tutto il personale sanitario per la dedizione al loro lavoro, soprattutto in questo anno molto difficile. Sono degli eroi sempre, 365 giorni l’anno! La Lega c’è, con la sua concretezza ed il suo pragmatismo, sempre a difesa delle tradizioni, del Natale cristiano, che qualcuno vorrebbe far passare come una festa pagana, ma che pagana non è, una ricorrenza che ci insegna ancor di più il valore della generosità e dei piccoli gesti. Auguro a tutti i bambini ricoverati tanti auguri di buon anno e di una pronta guarigione”.

