Befana in Ciociaria, regali ai bambini in difficoltà ecco l’iniziativa dell’Ordine di Malta

Ancora un’iniziativa importante del Gruppo Giovanile di Anagni dell’Ordine di Malta in occasione di queste festività: nell’ambito dell’iniziativa “Befana Solidale” del Gruppo Giovanile di Anagni dell’Ordine di Malta, guidato dal Donato di Devozione Gian Marco Ludovici ed afferente alla delegazione di Veroli guidata dal delegato Alessandro Bisleti, sono stati consegnati pacchi e calze della Befana ai Servizi Sociali comunali, da donare poi ai bambini delle famiglie anagnine in difficoltà economica. È stato possibile organizzare l’iniziativa grazie al Patrocinio del Comune di Anagni ed in rappresentanza dell’Amministrazione, sono stati presenti alla consegna in Sala della Ragione, il sindaco Daniele Natalia ed il presidente del consiglio comunale Davide Salvati. Il Gruppo Giovanile di Anagni dell’Ordine di Malta si conferma come una delle realtà attive sul territorio più attente alle opere di beneficenza e solidarietà che, specie in questo momento di grave crisi, offrono un sostegno concreto alle tante persone che soffrono. In particolare, con la “Befana Solidale”, si è voluto regalare un sorriso ai bambini, secondo lo spirito della carità cristiana e delle feste che stanno terminando.