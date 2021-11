Non solo sacchetti della spazzatura o pezzi di mobili da smaltire. Questa mattina vicino al cassonetto dei rifiuti c’era una bara da morto. Un ritrovamento strano che ha fatto preoccupare, e anche un po’ sorridere, tutta la città. Qualcuno l’ha lasciata nella notte nel rione Isola, in via Trento, a Vercelli. A trovarla alcuni residenti che stavano passando davanti. È stata lasciata lì in attesa che ASM, la ditta che raccoglie i rifiuti, passi a ritirarla.

Molte le domande che si sono fatti i cittadini quando l’hanno vista. Da chi poteva custodire in casa una bara vuota a quelli che pensavano fosse uno scherzo di Halloween in ritardo. Qualcuno ha anche provato a guardare al suo interno per assicurarsi che fosse vuota e che all’interno non ci fosse nulla. E tra chi pensa ad uno scherzo e chi invece condanna il gesto una cosa è certa: su quel ritrovamento qualcuno dovrà dare delle spiegazioni.