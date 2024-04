Bandiera arancione in Ciociaria, assegnata ad Atina Castro dei Volsci e Trevi nel Lazio

“Atina, Castro dei Volsci e Trevi nel Lazio nuove Bandiere arancioni, il premio turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano (TCI) ai piccoli comuni dell’entroterra italiano. Riconoscimenti che si aggiungono a quelli già ricevuti, nel nostro territorio, da Collepardo, Picinisco e San Donato Valcomino – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Per ricevere questo prezioso riconoscimento si devono superare severe selezioni rispondendo a parametri di accoglienza, servizi turistici, rispetto dell’ambiente e tutela del territorio: non posso far altro, dunque, che congratularmi con questi comuni per una vetrina che favorirà ulteriormente il sistema turistico in provincia di Frosinone. Un sistema che ci ha visti molto impegnati nella precedente legislatura, per la valorizzazione e la crescita dei territori. Questi premi rappresentano una grande soddisfazione per tutti”.

Redazione Digital