“La divulgazione delle opportunità di finanziamento della Regione Lazio e dell’Unione Europea è, da sempre, un obiettivo che insieme alla mia squadra perseguiamo con passione, per dare risposte concrete al territorio – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Oggi ho avuto il piacere di essere presente a Vallecorsa, insieme all’assessore Francesca Sacchetti ed al sindaco Anelio Ferracci, all’inaugurazione dello Sportello Bandi Regionali ed Europei e dello Sportello Giovani. I miei complimenti all’amministrazione Ferracci per l’attenzione rivolta a queste tematiche, ed in particolare all’assessore Sacchetti, che si è spesa in prima persona per la proposta, e che curerà la divulgazione delle opportunità di finanziamento nel suo comune, fornendo, al tempo stesso, ai giovani una bussola per concorsi ed opportunità lavorative nel Lazio. È questa la politica del ‘fare’, che i giovani amministratori come l’assessore Sacchetti incarnano al meglio”.

Redazione Digital