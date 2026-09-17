Bambino di 4 anni cade dal terzo piano, voleva prendere un giocattolo

Ad assistere alla scena che non scorderanno mai più sono stati alcuni ragazzi che giocavano a basket in un campetto vicino a via Giovanni XXIII, a Monte Lanico, vicino Roma: un bimbo piccolo che si arrampica sul parapetto del balcone di casa dei genitori per prendere un giocattolo e che poi perdere l’equilibrio e precipita dal terzo piano del palazzo. Ora il bimbo, di origine colombiana, di quattro anni, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli. Sul caso indagano i carabinieri: il piccolo infatti era da solo in casa perché i genitori erano usciti per svolgere akcune commissioni. «Pensavamo che si fosse addormentato, per questo siamo usciti», si sarebbero giustificati i due che potrebbero ora essere denunciati per abbandono di minore e forse anche di reati più gravi. Il bimbo è sotto stretta osservazione da parte dei medici. I carabinieri della compagnia di Colleferro hanno effettuato un sopralluogo a casa della famiglia per ricostruire i fatti. Non è chiaro se fosse la prima volta che i genitori lasciavano da solo il figlio piccolo per uscire. In questo caso il bambino sarebbe anche riuscito ad aprire una porta finestra, ma non si esclude che l’abbia già trovata aperta. corriere.it