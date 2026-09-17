Frosinone, 30 chilometri all’ora energia rinnovabile meno inquinamento

Energia rinnovabile, Zone 30 e nuovi edifici scolastici: sono alcuni degli elementi che vedono Frosinone protagonista nel rapporto 2026 di Legambiente dedicato alle scuole e alle buone pratiche adottate dai Comuni italiani. Il capoluogo ciociaro è indicato tra le città con la maggiore presenza di edifici scolastici dotati di impianti alimentati da fonti rinnovabili, insieme a Caltanissetta, Cesena, Ferrara e Pordenone. Un risultato che si affianca a quello relativo alle Zone 30, dove Frosinone figura tra le realtà con il maggior numero di scuole interessate, insieme a Bologna, Caltanissetta, Cesena, Milano e Pescara. «Sono elementi che ci fanno particolarmente piacere perché riguardano due aspetti fondamentali: la sostenibilità e la sicurezza – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – Quando parliamo di scuole, infatti, non parliamo soltanto di edifici, ma di luoghi nei quali ogni giorno entrano centinaia di studenti. Garantire loro ambienti sicuri, moderni e sostenibili significa investire concretamente sul futuro della nostra comunità». Nel documento di Legambiente trova spazio anche una buona pratica dedicata a Frosinone, con riferimento alla nuova scuola primaria del quartiere Madonna della Neve, inaugurata nel giugno 2025 e destinata ad accogliere circa 300 bambini. «La nuova scuola di Madonna della Neve rappresenta un investimento importante sulla nostra città e, soprattutto, sui nostri bambini – ha aggiunto Mastrangeli – Un istituto all’avanguardia deve essere un ambiente sicuro, accogliente, funzionale e capace di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni. È questa la direzione nella quale vogliamo continuare a muoverci. Le Zone 30 sono uno strumento importante per aumentare la sicurezza nelle aree frequentate quotidianamente dagli studenti. Consentire a un ragazzo di raggiungere la propria scuola in un contesto in cui la velocità dei veicoli è ridotta significa creare condizioni di maggiore tutela per i più piccoli e maggiore serenità per le famiglie. La presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili nei nostri istituti testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale nel realizzare strutture scolastiche sempre più moderne e sostenibili, capaci di garantire ai nostri bambini ambienti di qualità e di accompagnare la crescita della nostra comunità» L’attenzione alla qualità degli ambienti scolastici e alla sostenibilità rappresenta una priorità per l’amministrazione comunale ha concluso l’assessore all’edilizia scolastica Angelo Retrosi – I risultati evidenziati da Legambiente confermano il valore del lavoro svolto e ci incoraggiano a proseguire nel percorso di riqualificazione e innovazione del patrimonio scolastico cittadino, con interventi capaci di rispondere concretamente alle esigenze degli studenti, delle famiglie e dell’intera comunità».

Redazione Digital