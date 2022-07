Bambina nasce in braccio ai poliziotti, ecco la storia della piccola Gloria

“Nella mattina di ieri gli agenti della Polizia di Stato sono stati testimoni della nascita di una bambina. Gli agenti della Polizia Stradale di Cassino sono stati allertati dal Centro Operativo Autostradale del transito di una coppia di coniugi che si stava recando all’ospedale di Cassino poichè la puerpera era nella fase acuta del travaglio. Intercettata la vettura al casello di Cassino la signora iniziava il parto assistita dai poliziotti, che dopo aver rassicurato il padre in forte agitazione, posto la piccola sulla pancia della mamma, attendevano l’auto medica con i sanitari che provvedevano a tagliare il cordone ombelicale, per poi scortare l’ambulanza sopraggiunta nel mentre in ospedale. La piccola Gloria e sua mamma stanno bene gli “zii” occasionali hanno promesso che nei prossimi giorni si recheranno in ospedale per omaggiarle con un bel mazzo di fiori. Un benvenuto alla piccola Gloria dalla Polizia di Stato”. Lo comunica la questura di Frosinone.

Redazione Frosinone