Frosinone, Antonella Capogna parrucchiera dei vip taglia i capelli a Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi. Dall’Isola dei famosi a via Aldo Moro. In questi giorni Antonella Capogna, titolare di Hair Style Frosinone, fa i capelli alla finalista dell’Isola dei famosi e nota showgirl Carmen Di Pietro e all’altra partecipante al reality di Mediaset e giovane attrice, Guendalina Tavassi. “Con Guendalina ci conosciamo da un po’, da quando ha partecipato all’edizione del Grande Fratello – ha affermato Capogna – A lei sono piaciuti i miei lavori e ha voluto che le facessi i capelli. Di recente ho conosciuto Carmen, tra l’altro arrivata in finale all’Isola dei famosi. Sono bellissime. Nel mio salone siamo specialisti del colore. Sicuramente un piacere per me e per tutto il salone, la scelta di Guendalina Tavassi e di Carmen Di Pietro confermano i servizi di qualità che offriamo alla clientela”.

Redazione Frosinone