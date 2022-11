Automotive Lazio, 70 milioni dalla Regione la Lega chiede garanzie per lo stabilimento di Cassino

“Fa sorridere l’intervento da campagna elettorale dell’assessore regionale allo sviluppo economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio Paolo Orneli, nel corso del convegno FIN-CISL a Cassino, dove ha annunciato bandi da 70 milioni e mini bond per il settore Automotive del Lazio – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – È strano soprattutto se si pensa all’incredibile coincidenza che siamo in campagna elettorale e solo ora l’assessore annuncia investimenti e si interessa all’Automotive. Finora non si è visto, non si sono viste rassicurazioni sul futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino, non sono stati convocati i vertici aziendali, come da me sollecitato più volte, nulla! Adesso si parla di investimenti, a me sembrano solo chiacchiere da campagna elettorale”.

Redazione Digital