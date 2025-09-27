Auto senza assicurazione, la Lombardia supera la Campania boom di evasione al Nord

Cresce il numero di veicoli che si muove sulle strade italiane senza un’assicurazione Rc Auto obbligatoria per legge. A fine 2024 erano poco meno di 3 milioni di auto e moto, il 6,1% del parco circolante, per un mancato incasso per le compagnie assicurative di circa 1,4 miliardi di premi.

Secondo le stime ANIA, l’incidenza di veicoli non assicurati varia sensibilmente sul territorio: a fronte di una media nazionale del 6,1%, il Nord si ferma al 4,9%. Molto più elevati i valori al Sud (8,3%) e nelle Isole (7,9%), con punte del 10,6% in Campania e dell’8,8% in Sicilia. Nonostante questi numeri, è proprio il Nord a preoccupare maggiormente: tra il 2021 e il 2024 l’aumento dei veicoli senza copertura è stato del 53,5%, il più alto in Italia. In Lombardia l’incremento ha toccato il 42,4%, con circa 420 mila auto scoperte, il numero assoluto più alto a livello nazionale. Nel complesso, l’evasione assicurativa ha contribuito a un aumento medio del 23,4% a livello nazionale. Meno marcata la crescita al Sud e nelle Isole, dove il fenomeno resta comunque molto diffuso. Le cause principali sono riconducibili al rincaro delle polizze RC Auto registrato negli ultimi tre anni. L’aumento dei premi ha reso più onerosa la sottoscrizione delle coperture. Ad ogni modo, il Nord resta l’area più conveniente in cui assicurare un veicolo: basti pensare che – secondo i dati riportati da Segugio.it – il miglior costo medio RC Auto in Campania è 735,73 euro, in Lombardia invece 402,16 euro. Per quanto riguarda le moto, in Campania 679,53 euro, in Lombardia 272,04.

Redazione Digital