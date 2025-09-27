Niente zona economica speciale, “Frosinone e Latina tradite dal governo Meloni”

“Con la decisione di escludere le nostre province dalla Zona Economica Speciale, la destra ha scelto di voltare le spalle a un territorio che da anni chiede risposte e opportunità – ha affermato Carmela Cassetta, consigliere comunale di Santi Cosma e Damiano – Frosinone e Latina tradite dal governo Meloni. Le ZES significano lavoro, investimenti, sviluppo. Per Latina e Frosinone avrebbero rappresentato un’occasione concreta per affrontare crisi industriale, carenza di infrastrutture e mancanza di prospettive per tanti giovani.

Invece restiamo con promesse generiche e nessun risultato. Noi non ci rassegniamo: continueremo a chiedere con forza che il basso Lazio non venga trattato come una periferia dimenticata, ma come un’area che ha diritto a crescere e guardare al futuro con fiducia”.

Redazione Digital