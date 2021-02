“Rivolgo un appello particolare invitando tutti a osservare comportamenti oltremodo attenti e prudenti in questo fine settimana – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Stiamo attraversando un momento particolarmente delicato nella nostra città e nella nostra Provincia, e tutti siamo chiamati alla massima attenzione e al massimo senso di responsabilità. A tal proposito l’ultima circolare del Ministero della Salute sollecita a prestare particolare attenzione anche ai contatti casuali e non prolungati, che possono essere anch’essi di particolare rischio.

Pertanto si raccomanda ancora una volta, a tutta la popolazione, di osservare le regole basilari di prevenzione rappresentate da distanziamento personale, uso di mascherina, frequente lavaggio mani ed astensione dagli assembramenti e di non sottovalutare questo messaggio. Anche in famiglia si dovrà prestare la massima attenzione, visto che si sta dimostrando uno degli ambiti più importanti di propagazione dell’epidemia. Ci saranno altre giornate di luce e di bel tempo: oggi occorre difendere noi stessi e i nostri cari da un pericoloso ritorno della circolazione del virus, e molto dipenderà dal nostro comportamento in questi giorni particolarmente delicati”.

