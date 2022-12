Anche noi in musica, in Ciociaria concerto di beneficenza a sostegno dei ragazzi autistici

“Si moltiplicano le richieste di aiuto da parte delle famiglie che hanno in casa ragazzi affetti da autismo – ha affermato il consigliere provinciale Daniele Maura – Famiglie che, in assenza di servizi sanitari e sociali efficienti, sono costrette a fare i salti mortali per assicurare ai figli un’assistenza adeguata, spesso sobbarcandosi costi molto elevati per le terapie. Ciò che maggiormente si denuncia è il “buco nero” che si crea alla fine della scuola, quando chi è affetto da autismo resta a casa e le Asl non fanno abbastanza per supportare loro e le famiglie. Famiglie che, nel vuoto pressoché assoluto che le circonda, in provincia di Frosinone purtroppo in modo molto accentuato, tentano quindi di ovviare a quel “buco” riunendosi in associazioni ed organizzando eventi per raccogliere i fondi necessari a sostenere le proprie attività e per coprire le spese per le terapie dei ragazzi (di frequente anche con onerose autotassazioni). In tale ottica sarebbe molto importante fare “rete” tra le varie realtà esistenti. Indispensabile, inoltre, andare incontro alle famiglie sul versante dei costi da sostenere e sostenuti per le terapie (sono tantissimi i ricorsi presentati alla Asl in tal senso). Il mondo dell’autismo richiede maggiore attenzione, servizi potenziati, stanziamento di fondi e vicinanza di Enti ed Istituzioni anche per facilitare, laddove possibile, l’inserimento lavorativo. In tale ottica, per conoscere ancora meglio i problemi di questi ragazzi, domenica 11 dicembre parteciperò alla manifestazione ‘Anche noi in musica’ organizzata dall’omonima associazione che da anni si occupa di autismo. Si tratta di un concerto di beneficenza nel corso del quale sarà presentato il calendario 2023 del sodalizio. L’evento si svolgerà alle 17.30 presso la Casa della Cultura in via Ferrarelli a Frosinone con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune”.

Redazione Digital