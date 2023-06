Anagni, nuova giunta comunale ecco tutte le deleghe agli assessori

Il sindaco Daniele Natalia ha firmato il decreto di nomina della Giunta Comunale.

Questi i nomi dei nuovi assessori con le rispettive deleghe Riccardo Ambrosetti (FdI): vicesindaco, Manutenzione, Viabilità, Verde Pubblico, Edilizia scolastica; Carlo Marino (Cuori Anagnini): Cultura, Turismo, Spettacolo, Bilancio e Tributi; Valentina Cicconi (Identità Anagnina): Demanio e Patrimonio, Project Financing, Reti Infrastrutturali, Rapporti con il Gestore Idrico Integrato; Vittorio D’Ercole (Lega): Urbanistica, Politiche Abitative E Case Popolari, Pubbliche Illuminazioni e Videosorveglianza, Ambiente; Anna De Lellis (Idea Anagni): Servizi Sociali, Promozione dei Prodotti Tipici. “Con la nomina degli assessori inizia in termini operativi la seconda amministrazione Natalia – ha affermato il sindaco Daniele Natalia – Sono particolarmente soddisfatto delle scelte fatte, convinto di avere collaboratori di spessore, competenti nelle rispettive materie e soprattutto votati all’operatività, che è quello che alle amministrazioni locali serve per funzionare bene. Giovedì in consiglio comunale presenteremo le linee programmatiche che vogliamo portare avanti da qui a cinque anni, nel solco della continuità e delle energie nuove che servono per proseguire sulla strada di una Anagni che, come detto in campagna elettorale, è in movimento ed in continua trasformazione”.

Redazione Digital