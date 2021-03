Sono terminati i lavori di manutenzione al Palazzetto dello sport comunale “Tiziano Ciotti”. Con questi ultimi interventi si è provveduto a sostituire i punti luce interni ed esterni con l’installazione di fari a LED; all’adeguamento dell’impianto elettrico con il rifacimento del quadro generale; alla riqualificazione degli spogliatoi con la sostituzione dei sanitari ed il rifacimento dell’impianto di adduzione dell’acqua calda/fredda e di nuovi riscaldamenti; alla sistemazione degli elettrotermici per il riscaldamento all’interno della struttura.Si è trattato di interventi per la riqualificazione di uno spazio pubblico essenziale che rientra nell’ambito dell’idea dell’Amministrazione Natalia di valorizzare lo sport anche a livello infrastrutturale.

«La conclusione dei lavori al Palazzetto dello sport ci permette di affermare che la città di Anagni ha nuovamente a disposizione una struttura efficiente, moderna ed in grado di ospitare importanti manifestazioni – ha affermato l’assessore allo Sport Jessica Chiarelli – I lavori sono stati determinati dalla volontà dell’Amministrazione di intervenire per rendere nuovamente fruibile la struttura. Le politiche sportive, che si esplicano non solo nel sostegno alle associazioni ed alle società ma anche nella pubblicizzazione e diffusione delle iniziative e dell’educazione sportivo-agonistica e nel mettere a disposizione dei cittadini le strutture idonee per svolgere attività come nel caso del Palazzetto dello sport comunale».

«Tra le linee d’indirizzo politico dell’Amministrazione lo sport ha rivestito e riveste una importanza fondamentale – ha aggiunto il sindaco Daniele Natalia – A tal proposito risulta chiara l’importanza di dotare la città di strutture adeguate alla pratica sportiva e che fungano anche da “biglietto da visita” per Anagni».

Redazione Anagni