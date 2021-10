Cinque anni di squalifica sono stati inflitti a Giovanni Alosi, 47 anni, l’allenatore del Carpignano che domenica scorsa, 26 settembre, ha tirato un pugno in pieno volto all’arbitro Andrea Felis, della sezione di Torino, dopo essere stato espulso nel secondo tempo della partita del campionato di Prima categoria Oleggio Castello-Carpignano. La gara è terminata 3-0 a tavolino per l’Oleggio Castello e la società del Carpignano Sesia è stata condannata anche a 200 euro di multa.

Succede tutto nel secondo tempo, quando l’arbitro Felis espelle per proteste Alosi. Che, anziché prendere la via degli spogliatoi, si avvicina minaccioso al direttore di gara, gli rivolge qualche parola e gli sferra un pugno colpendolo con il destro in pieno viso. Un’aggressione di notevole violenza. L’arbitro, attonito, fischia tre volte decretando la conclusione anticipata del match e rimandando il risultato alla decisione del Giudice Sportivo. corriere.it