Veroli, la Stella Azzurra lascia il PalaCoccia e si trasferisce a Frosinone. Un anno è durata la permanenza della società romana a Veroli.

“Una volta arrivata la proposta da parte della Stella Azzurra, non potevamo esimerci dall’accettare con entusiasmo l’opportunità per tutta Frosinone di vedere finalmente una squadra di Serie A2 giocare dal vivo – ha affermato Antonio Efficace, presidente Scu.Ba. – Dopo anni di collaborazione, questa sarà una spinta in più per quello che potrà essere il nostro movimento nel prosieguo”.

“Siamo felici di accogliere una squadra dalla lunga e prestigiosa storia come la Stella Azzurra Roma – ha aggiunto Nicola Ottaviani, sindaco di Frosinone – Questa migrazione è frutto di un lavoro sulle infrastrutture che Frosinone e provincie negli anni ha fatto. La partnership è motivo di orgoglio e vanto per il nostro territorio”.

A Veroli però il prossimo 3 ottobre alle 17 giocherà l’Atlante Eurobasket Roma contro Next Nardò. In queste prime gare di campionato il PalaCoccia sarà la sede della società romana.

Redazione Digital