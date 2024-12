Alcol e codice della strada, ecco le nuove regole e le sanzioni da conoscere

«Si potevano bere due bicchieri l’anno scorso e si possono bere due bicchieri anche quest’anno. Non abbiamo toccato il tasso alcolemico, quindi buon brindisi di capodanno, ma con cautela». Con queste parole il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha provato a rassicurare gli italiani che intendono che temono che il nuovo Codice della strada, entrato in vigore sabato 14 dicembre, possa essere di intralcio ai festeggiamenti di capodanno.

Le nuove norme, però, prevedono multe più salate e sanzioni più rigide per coloro che si mettono alla guida e usano il cellulare o sono in stato di ebbrezza e/o sotto l’effetto di stupefacenti. Non solo, c’è stata anche una stretta all’utilizzo di monopattini elettrici e nuove regole per i neopatentati.

Ecco alcune domande e risposte per ripercorrere le novità a cui prestare attenzione durante le feste natalizie. corriere.it