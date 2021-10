“Voglio rivolgere i miei migliori auguri di buon lavoro a tutti i sindaci di centrosinistra eletti nel voto amministrativo. Una tappa molto importante, che ha visto una netta affermazione del Partito democratico e del centrosinistra unito – ha affermato Luca Fantini, segretario provinciale PD – Un grazie a chi, pur non raggiungendo il risultato auspicato, si è impegnato portando avanti i nostri temi con coraggio, in una tornata elettorale anomala e sicuramente difficile. Nella nostra provincia, mentre su Sora la scelta di sostenere Luca Di Stefano ci ha portati al ballottaggio sconfiggendo, di fatto, la destra che non approda neanche al secondo turno, una analisi profonda andrà fatta su Alatri, dove registriamo una sconfitta pesante. Il risultato impone una riflessione importante, specie a chi ha amministrato la città negli ultimi anni perché si tratta di un voto disastroso. È emerso un evidente malcontento dei cittadini e una notevole voglia di cambiamento. Grazie, in ogni caso, a Fabio Di Fabio per essersi speso con coraggio e passione, ripartiamo dai tanti giovani che hanno fatto un grande risultato e che hanno animato questa campagna elettorale. Con loro si dovrà costruire una alternativa nuova e competitiva”.

Redazione Alatri