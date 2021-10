“Voglio ringraziare i cittadini per la fiducia che mi hanno dato – ha affermato Matteo Campoli, sindaco di Fumone – Sarò il sindaco di tutti, questa elezione per me rappresenta un grande motivo di orgoglio. Sono davvero onorato di poter guidare Fumone, il paese che amo, per i prossimi cinque anni. Aver festeggiato in piazza, insieme ai miei compaesani, superando la tradizione del brindisi nella sala consiliare, è già il segno di come intendo svolgere il mio mandato: con la gente, in mezzo alla gente. Ci attendono sfide difficili ma sono convinto che possiamo farcela, anche grazie al sostegno delle straordinarie persone che mi hanno accompagnato in questa sfida. Saranno anni decisivi per lo sviluppo del nostro Paese, saremo da subito al lavoro per una Fumone più sostenibile, attenta ai bisogni delle persone, che guardi al futuro con speranza”.

