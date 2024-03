Alatri, nel centro storico la rievocazione del Venerdì Santo ecco tutto il programma

“Il giorno più atteso dell’anno, questo rappresenta la Rievocazione Storica del Venerdì Santo per la comunità di Alatri – ha affermato Sandro Titoni, delegato cultura – Una delle manifestazioni più antiche e radicate nel tessuto sociale e nel cuore degli alatrensi. Ogni anno ad Alatri la sera del Venerdì Santo si ripropone la rievocazione del dramma del Golgota. I quadri commemorativi sfilano tra i cori delle turbe, i cavalieri, i soldati romani ed ebrei. Una rappresentazione che grazie all’impegno costante della Associazione Pro Loco e di tantissimi volontari che dedicano tempo, anima e cuore alla organizzazione della iniziativa, è divenuta un rito collettivo di sentita partecipazione, dove l’aspetto spirituale non è affatto secondario rispetto alla spettacolarizzazione delle vicende collegate alla vita ed alla morte di Gesù. Un evento che riesce a muovere migliaia di persone che assistono attente e, non di rado, commosse alla riproposizione di vicende che, anche se conosciute e viste più volte, riescono sempre a catturare l’attenzione del pubblico. Un evento per i cittadini e per i turisti che provengono da luoghi diversi, che hanno la fortuna di assistere a una rappresentazione di vicende a cui parteciperanno ben 570 figuranti. Un numero straordinario che deve essere uno stimolo per continuare a mantenere viva una tradizione dal valore inestimabile. Il programma partirà da domenica 24 marzo con i “Cori in Piazza Santa Maria Maggiore” alle ore 18.00. Giovedì 28 marzo rappresentazione dell’Ultima Cena nella Chiesa degli Scolopi con orario 18.30-19.30 e 20.30-21.30. Il programma del 29 marzo prevede alle 20.15 il Processo a Gesù in Via Circonvallazione – parcheggio multipiano, alle ore 21.00 la partenza della Rievocazione Storica in Viale Duca D’Aosta e alle 22.30 la Crocifissione nel parcheggio multipiano in Via Circonvallazione. Per questa edizione, la manifestazione verrà arricchita dalla Mostra “Il Venerdì Santo ad Alatri & La Sacra Sindone” che verrà allestita nel Chiostro di San Francesco dal 23 marzo al 2 aprile. La mostra osserverà i seguenti orari dal lunedì al venerdì ore 10:00-13:00 -15:00-18:30 sabato e domenica ore 9:00-19:00 Domenica 31 marzo, in occasione della Festività Pasquale, 10:00-13:00 – 15:00-18:30, Lunedì 1° aprile, in occasione del Lunedì dell’Angelo, 10:00-19:00. L’ingresso è libero. La manifestazione “Rievocazione Storica del Venerdì Santo” è stata inserita all’interno del progetto “Alatri al Centro” finanziato dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina. Sono particolarmente orgoglioso di dedicarmi alla organizzazione del Venerdì Santo insieme a tante persone che non finirò mai di ringraziare per l’impegno, l’energia e la passione che mettono in campo per fare in modo che questa iniziativa così antica e partecipata prosegua nel tempo. Unico neo che, con dispiacere, mi preme sottolineare è la divisione delle processioni, quella storica e quella religiosa. Sono convinto che l’aspetto spirituale, che ritengo assolutamente importante, è profondamente rispettato all’interno della Rievocazione storica. Perché l’elemento Sacro e quello ‘teatrale’ sono legati, indissolubilmente, da un filo sottilissimo. L’uno, quello spirituale, fa scuola all’altro, quello spettacolare che, per conto suo, serve a tutti per entrare appieno nel ‘mistero’, più doloroso ed elevato, narrato dalle Scritture”.

Redazione Alatri