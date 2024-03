Alatri, musica e cultura in biblioteca ecco tutto il programma

“Il prossimo 23 marzo doppio appuntamento in biblioteca comunale con attività culturali e musicali – ha affermato Sandro Titoni, delegato cultura – La mattina alle 10.00, il Gruppo Volontari “Nati per Leggere” di Alatri propone “Mi leggi una storia” – letture per famiglie e bambini dai 3 ai 6 anni. Il progetto Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB (Centro per la Salute del Bambino Onlus). Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali che coinvolgono più di 2000 comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato. Dal 1999, Nati per Leggere ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta. Il gruppo dei volontari di Alatri è animato dalle docenti Elisa Capobiano, Michela Rossi e Roberta Uspini che svolgono un importante lavoro di promozione della lettura per i più piccoli con attività che si svolgono nella sala bambini della biblioteca comunale “Luigi Ceci”. Tornando al programma, nel pomeriggio di sabato, alle ore 18.00, nella sala conferenze della biblioteca comunale, quarto appuntamento con la XI edizione di “Stasera parliamo di musica… a modo mio” con la direzione artistica del M° Antonio D’Antò. Si esibirà Emanuela Chiodi pianista e compositrice, con la partecipazione di Eros Mele al clarinetto. Gli artisti eseguiranno brani per pianoforte e clarinetto intervallati da letture tratte dal libro “Viaggio nell’anima” scritto dalla compositrice stessa. “Viaggio nell’anima” è un’opera che utilizza in un’ottica trasversale varie forme di drammatizzazione, musica e prosa letteraria – con l’obiettivo di offrire al lettore uno stimolo di riflessione sulla vita ed i sentimenti umani che la animano nella loro complessa globalità. L’iniziativa “Stasera parliamo di musica” rientra nel progetto “Alatri al Centro” che ha ottenuto un contributo dalla Camera di Commercio Frosinone Latina, le cui attività proseguiranno fino al prossimo mese di aprile. Le attività culturali e musicali che proponiamo hanno l’obiettivo di coinvolgere tutte le fasce della popolazione, a partire dai più piccoli fino ad arrivare ad appassionati di ogni età ed interesse. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si impegnano in prima persona per rafforzare l’offerta culturale della nostra Città anche prestando attività di volontariato”.

Redazione Alatri