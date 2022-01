Alatri, il Nuovo Basket inizia il nuovo anno con 2 punti

Il Nuovo Basket Alatri inizia il 2022 così come aveva chiuso il nuovo anno. Sesta vittoria consecutiva per i verderosa che superano anche la Virtus Itri (63-58) e restano imbattuti al comando del Girone E di Promozione.

Un’altra vittoria sofferta per i ciociari che hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione del team pontino. Nel recupero della sesta giornata, infatti, Itri ha condotto per larghi tratti, specialmente nelle prime battute e nel terzo periodo. Nel corso della quarta frazione gli ospiti sono arrivati anche ad avere tre possessi di vantaggio ma proprio nel momento decisivo è arrivata la reazione dei padroni di casa. Con le incursioni di Fiorini e Marini, oltre alla triple di Cerica, De Santis e capitan Coccia, Alatri è riuscita a passare di nuovo al comando. Arriva così un altro successo importante per gli alatrensi, nonostante una prova tutt’altro che brillante, condizionata dal lungo stop per le festività natalizie e dai rinvii delle gare precedenti.

“Abbiamo ripreso come avevamo finito lo scorso anno, vale a dire con una vittoria – commenta il team manager Claudio Bisante -. Il match con la Virtus Itri è stato molto tirato e in alcune fasi il nervosismo, frutto di una condizione fisica precaria, ha avuto il sopravvento, livellando le differenze tecnico-tattiche fra le due squadre. Per noi però era importante proseguire il nostro cammino nei migliori dei modi. Nell’ultimo quarto abbiamo ritrovato la quadra, facendo vedere sprazzi del buon gioco che ha contraddistinto il nostro percorso fino ad ora. Siamo a metà della regular season, la strada verso le fasi finali del torneo è ancora lunga, fin qui abbiamo ottenuto buoni risultati ma l’imperativo resta uno solo: lavorare”.

Da calendario Alatri dovrebbe tornare in campo il 6 Febbraio per il big match sul campo di Samurai Aprilia. Possibile, però, che i vari intrecci consentano ai verderosa di recuperare una gara nel weekend. A tal proposito la società rimanda a successive comunicazioni attraverso i suoi canali social.

Redazione Digital