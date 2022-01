Frosinone, in Provincia super delega conferita a Luigi Vacana

Nuovo assetto a Palazzo Iacobucci. Super delega a Luigi Vacana. Rapporti Istituzionali e attuazione del programma, bilancio, cultura. Queste le deleghe conferite a Luigi Vacana che nei giorni scorsi aveva consentito la composizione della nuova maggioranza in Provincia. Molto più della vicepresidenza. In occasione delle scorse elezioni provinciali è stato il candidato civico più votato d’Italia. Vacana, in questi anni, ha lavorato alla realizzazione di numerosi progetti ottenendo notevoli risultati sul territorio.

Redazione Digital