Il prossimo 23 agosto alle 18.30, presso l’ex Micro Bar di Alatri, sulla Strada Provinciale 24 in località Stazione, ci sarà l’inaugurazione del Comitato elettorale per Fabio Di Fabio candidato sindaco di centrosinistra.

“Sarà uno dei luoghi del confronto per la mia candidatura – spiega Fabio Di Fabio – una sede aperta alla cittadinanza, che accolga le proposte delle persone: dedicheremo uno spazio ad hoc per ascoltare chiunque voglia offrire un contributo che, valutato insieme, potrà essere inserito all’interno del nostro programma che vorremmo definire con la massima partecipazione possibile e poi presentare alla cittadinanza”. Di Fabio, inoltre, spiega che “sta nascendo una squadra nuova, c’è un clima positivo. Per una nuova fase è necessario chiamare a raccolta le migliori energie della città, con particolare riguardo ai nostri giovani ed al loro entusiasmo.Il nostro comitato avrà, dunque, questo obiettivo: una casa aperta a tutti gli alatresi che vogliono aiutarci a costruire una proposta di governo cittadino e di rilancio in tutti i settori nevralgici”.

Redazione Alatri