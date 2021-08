L’estate della ripartenza musicale ha tanti volti, tanti suoni e tanti protagonisti nel nostro territorio. E’ il caso di The ICA Brothers Band, una formazione che da un anno a questa parte ha conquistato la critica e tutti coloro che sono stati ospiti dei loro concerti. Dopo il successo discografico di “100% smart working”, doppio CD registrato ognuno dalle proprie abitazioni nel rispetto delle norme in vigore fino a marzo scorso, The ICA Brothers Band si sono ripresi la scena dei palchi macinando un live dietro l’altro, tra eventi pubblici e privati. Questa volta hanno sconfinato la provincia, trascorrendo due splendide serate a Prossedi (LT), comune situato a ridosso dei confini ciociari. Hanno dato vita a eventi dove il pubblico presente ordinato, registrato e con regolare Green Pass, ha assistito con entusiasmo e tanta partecipazione.

Il 14 Agosto con il progetto “Magic Music Film” i componenti della band hanno omaggiato i compositori di musica da film italiani: Morricone, Piovani, Rota, Micalizzi e tanti altri. I presenti in Piazza Umberto I hanno rivissuto i film di Sergio Leone, Tarantino, Benigni, Fellini, Tornatore, Alberto Sordi, Thomas Milian e molti altri grazie agli arrangiamenti di Fabrizio Bartolini, Presidente dell’Associazione nonché percussionista che dal 2006 ad oggi segue questa band. Insieme a lui si sono esibiti: Luigi Bartolini alla tromba, Simone Vecciarelli ai sax soprano e alto, Manuel Caruso al pianoforte, Francesco Pelloni alla chitarra e Angelo Bartolini ai clarinetti.

Il 17 Agosto invece si è tornati al solito stampo della band, con la formazione revival che ha fatto cantare l’intera piazza (sempre iper controllata e organizzata), con lo show dedicato al loro lavoro discografico “100% SMART WORKING”. Tre ore di spettacolo dove senza sosta il pubblico è stato trascinato in un vortice di emozione che solo le canzoni di Battisti, Gaetano, Carrà, Stevie Wonder, Morandi, Bennato, Cremonini, Sinatra, Mannarino e tantissimi altri, possono regalarci. Tre ore di show dove nessuno nel pubblico ha abbandonato la propria postazione e dove si è potuto anche scambiare qualche foto con i componenti della band sempre a distanza di sicurezza: Enrico Rubini alla voce, Manuel Caruso al Pianoforte e tastiere, Damiano De Castro alla Chitarra, Francesco Pelloni al Basso, Francesco Testa al sax e Fabrizio Bartolini alla batteria sono stati i protagonisti e mattatori della serata. Va sottolineato lo sforzo economico e organizzativo dell’Amministrazione di Prossedi, in particolare nella figura del Sindaco Angelo Pincivero che non solo ha ospitato musica, ma anche rappresentazioni teatrali e premiazioni in un Agosto dove è stato difficile poter realizzare tali eventi. I ringraziamenti doverosi della Band non si sono fatti attendere, con la speranza di poter tornare presto a Prossedi paese dell’arte, dalla musica, della cultura, dell’immensa ospitalità e perfetta organizzazione.

Redazione Digital