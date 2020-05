Riaprono i luoghi della Cultura e tra questi la biblioteca comunale “Luigi Ceci”. Da domani 19 maggio con questo orario: dalle ore 9 alle 13, e dalle 15 alle 18,45. Per il prestito bibliotecario è attiva la prenotazione online o telefonica a interbibliotecario@comune.alatri.fr.it – 0775/448364. Il ritiro può essere effettuato direttamente in biblioteca. Per quanto riguarda, invece la fruizione degli spazi interni per lo studio e la consultazione dei libri, il numero massimo della struttura consta di 24 postazioni lettura: una nella sala convegni, una in quella dedicata a don Capone e un’altra posta vicino la collezione padre Luigi Pietrobono. Gli accessi saranno contingentati in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione, gli utenti devono sempre indossare la mascherina e rispettare un distanziamento di almeno un metro. A disposizione degli utenti soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani. E’ prevista una separazione tra ingresso via Roma e uscita piazza Santa Maria Maggiore). A disposizione dei fruitori ci sarà sia di mattina che di pomeriggio il personale della biblioteca e di pulizia. Insomma sono state messe in campo tutte le misure per una corretta fruizione della biblioteca. Di queste novità ne portano a conoscenza il consigliere delegato alla cultura Carlo Fantini e il direttore della biblioteca Antonio Agostini.

Redazione Alatri