Accoltellata alla schiena durante un litigio, ricoverata in prognosi riservata

Accoltella la compagna alla schiena al culmine di una lite nel loro appartamento alla borgata Ottavia. Una donna di 52 anni è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Filippo Neri dalla notte di venerdì scorso dopo essere stata ferita da tre fendenti sferrati dalla convivente, di 49. Per la polizia, che ha reso nota la notizia domenica mattina, la discussione era per futili motivi. Sul caso indagano gli investigatori del commissariato Primavalle intervenuti poco dopo l’una di notte in un palazzo in via di Monte Arsiccio in seguito alla chiamata di alcuni vicini di casa che avevano sentito le grida delle due donne provenire da un appartamento al terzo piano. Sul posto anche un’ambulanza dell’Ares 118 che ha trasportato la donna ferita al vicino San Filippo Neri dove stata ricoverata in codice rosso. La vittima non sarebbe comunque in pericolo di vita e sarebbe già stata sentita da chi indaga. La compagna, invece, è stata arrestata per tentato omicidio e si trova ora in carcere a Rebibbia. Gli investigatori hanno sentito anche alcune persone, fra conoscenti e vicini di casa, per ricostruire i rapporti fra le due donne e capire quale possa essere stato il movente dell’aggressione con il coltello. Secondo i primi accertamenti la vittima sarebbe stata intenzionata a interrompere la relazione sentimentale. corriere.it