Accoltella moglie e figli, grave un bambino di 7 anni

Daniele Alba, 35 anni, si è barricato in casa dopo aver accoltellato la moglie e i figli a Cianciana, in provincia di Agrigento. Uno dei figli, un bimbo di sette anni, raggiunto da alcuni fendenti all’addome, è stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all’ospedale di Palermo. La moglie, che non è in pericolo di vita, è stata invece ricoverata nell’ospedale di Ribera, dove è stata operata d’urgenza. L’uomo ha aggredito anche la figlia minore. Da quanto hanno ricostruito i carabinieri, Alba, di professione meccanico ma disoccupato, in passato ha avuto problemi di tossicodipendenza. Dopo aver accoltellato all’addome sia la moglie che il figlio di 7 anni, l’uomo ha tenuto l’altra figlia in ostaggio per oltre due ore e poi l’ha rilasciata. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri che stanno convincendo l’uomo ad arrendersi. Non sono ancora entrati nell’abitazione perché c’è il rischio che l’uomo sia armato.

Redazione Digital