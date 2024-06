Accoltella la moglie e si ammazza, lei ricorata d’urgenza

Accoltella la moglie e si impicca in casa. Un pomeriggio di sangue e disperazione a Tomba di Nerone, sulla via Cassia. Un cittadino cingalese di 53 anni si è tolto la vita alle 14.10 di mercoledì dopo aver ferito la compagna di 50, anche lei originaria dello Sri Lanka. È stata proprio la donna, ora ricoverata all’ospedale Sant’Andrea con varie ferite da taglio ma non sembra in pericolo di vita, a fuggire in strada chiedendo aiuto disperata dopo essere stata aggredita dal marito. L’allarme è scattato in via Castel Cellesi. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in codice rosso con un’ambulanza in ospedale. I carabinieri della compagnia Cassia e della stazione Tomba di Nerone sono subito accorsi sul posto. Hanno sfondato la porta di casa dei coniugi scoprendo il corpo dell’uomo. Si era tolto la vita. Sarebbe stata ritrovata anche l’arma con la quale ha ferito la moglie. Sembra che il ferimento e poi il suicidio siano seguito a una violenta lite fra i due per motivi ancora in corso di accertamento. corriere.it