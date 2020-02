Inaugurata a Frosinone la nuova sede di Fratelli d’Italia. Erano presenti Massimo Ruspandini, Pasquale Cirillo, Alfredo Pallone, Daniele Maura, Paolo Pulciani, Giuseppe Vittigli, numerosi sostenitori e simpatizzanti. Da anni Frosinone non aveva una sede di centrodestra nella parte alta della città; il circolo è nel cuore del centro storico, in via Firenze, 26.

Pasquale Cirillo

“Uno spazio dedicato a tutti i cittadini – ha affermato l’assessore comunale Cirillo – Importante essere sul territorio fisicamente e ascoltare la gente. La nuova sede contribuirà ad aumentare i consensi verso Fratelli d’Italia e verso Giorgia Meloni”. Inaugurate anche due associazioni, ‘Riva destra’ e ‘Destra sociale’ a conferma della crescita di Fratelli d’Italia nel capoluogo ciociaro.

Redazione Frosinone