Emergenza Veroli, tutti i servizi assicurati da Conad City. Il supermercato della famiglia Viti, da anni impegnata nel settore della distribuzione organizzata con il marchio CONAD, è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19. Domenica dalle 9 alle 12,30.

Tutto il personale è stato dotato di mascherine, guanti monouso e gel disinfettante. I servizi di pulizia sono stati potenziati. Strisce segnaletiche sono state collocate per aiutare a rispettare la distanza di sicurezza presso i reparti assistiti.



In via Passeggiata San Giuseppe, 118 e a Boville Ernica in via Torretta. Pellet di faggio, di vinacciolo, di abete, conifere, per caldaie biomassa, sansa e nocciolino a prezzo imbattibile. Prodotti certificati classe A1 plus. Prezzo imbattibile. Qualità e risparmio assicurati. Gastonomia, ortofrutta, macelleria, panetteria, prodotti tipici regionali e tanto altro. Per info contattare 3356842681 oppure 0775230568.