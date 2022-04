Ztl in Ciociaria, nuovi orari cambia la viabilità nel centro di Anagni

“Sono stati decisi dall’Amministrazione Comunale i nuovi orari della ZTL, dei divieti di parcheggio e delle isole pedonali, che resteranno in vigore fino al 15 giugno 2022. Questi sono i nuovi orari: divieto di parcheggio in Piazza Innocenzo III dal lunedì al venerdì: 10:00-18:00. Sabato, domenica e festivi: 10:00-20:00. Isola pedonale in Piazza Innocenzo III. Sabato: 12:00-20:00. Domenica e festivi: 10:00-20:00

ZTL. Sabato: 13:30-15:30 e 20:00-23:00. Domenica: 10:00-20:00. Questi provvedimenti per la viabilità del centro storico sono stati adottati dall’Amministrazione Comunale per favorire le attività commerciali ed il turismo in questa prima fase della stagione primaverile. Questi orari accompagneranno la città verso l’alta stagione turistica e quindi verso l’estate, periodo nel quale saranno variati per venire incontro alle diverse esigenze di commercianti, turisti e residenti del centro storico.Le fasce orarie della ZTL sono state strutturate in modo tale da consentire la migliore fruizione degli spazi all’aperto delle attività di ristorazione nelle ore dei pasti, mentre è stata mantenuta ed ampliata l’isola pedonale in Piazza Innocenzo III per passeggiare in una delle piazze più iconiche d’Europa, lontani dal traffico. Ancora una volta l’Amministrazione Comunale vuole scommettere sul centro storico come fulcro del turismo e dell’economia di Anagni, dandone un’immagine diversa e più in linea con il processo di trasformazione della città in centro turistico per tutto l’anno.L’estate anagnina è alle porte e, anche quest’anno, a fare la differenza sarà la bellezza della nostra città”. Lo comunica l’amministrazione di Anagni.

Redazione Anagni