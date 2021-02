Due nuove zone rosse nel Lazio per l’alta incidenza di casi di variante inglese. Le ordinanze della Regione hanno disposto le misure di massima restrizione per Colleferro e Carpineto, due comuni in provincia di Roma. Le due nuove zone di massima restrizione si aggiungono a quella già attivata per Roccagorga, in provincia di Latina.

Redazione Digital