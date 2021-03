“I sindaci della Consulta del Lazio Meridionale della Provincia di Frosinone, visto che compito ed interesse principale dei sindaci è tutelare la salute pubblica chiedono al Governo nazionale e alla Regione Lazio, per le rispettive competenze, di attuare una immediata politica di sostegno mediante solleciti contributi economici a tutela delle piccole e medie imprese del nostro territorio, fortemente penalizzate dalla drastica ultima misura restrittiva; alla Prefettura di Frosinone un rafforzamento dei controlli delle Forze dell’Ordine in merito al rispetto delle misure atte a contenere la diffusione dell’epidemia emanate dalla Regione Lazio, non avendo i Sindaci strumenti e mezzi sufficienti a tal fine; alla Direzione generale della Asl di Frosinone la dislocazione sul territorio di un maggior numero di presidi per le vaccinazioni”. Lo comunicano i sindaci della Consulta del Lazio Meridionale della Provincia di Frosinone.

Redazione Digital