Zona rossa in Ciociaria, commercianti in ginocchio chiudono i negozi.

“Se prima erano in ginocchio, con la zona rossa, pur probabilmente necessaria, sono K.O. Mi riferisco alle stesse categorie, che dall’inizio della pandemia, quindi da un anno esatto, stanno pagando un prezzo altissimo; partite IVA, ristoratori, titolari di bar, commercianti, e ogni altra categoria economica messa in crisi dalla pandemia. Non possono più permettersi ulteriori arretramenti e contestuali fasce di disoccupazione legate al Covid, ma necessitano di aiuti economici, anche a fondo perduto, che fungano da veri e propri ristori legati alle chiusure pregresse ed attuali. La regione Lazio, responsabilmente, ha il dovere di stare vicino a queste categorie economiche, che stanno seriamente rischiando di non riaprire e di chiudere definitivamente le proprie attività, a causa dei mancati incassi. La Provincia di Frosinone da tempo e prima della pandemia era un territorio a costante ed inarrestabile desertificazione industriale che ha comportato, negli anni, la perdita di migliaia di posti di lavoro, oltre che sviluppo. Occorre un’ accelerazione in tal senso da parte dell’Ente Regionale”. Lo comunica il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli.

Redazione Digital