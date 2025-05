Zona industriale in Ciociaria, sviluppo territorio ecco 3 milioni di euro

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, di concerto con la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, ha approvato lo schema di accordo tra Regione Lazio, Astral e Comune di Anagni per il completamento dell’asse viario in località Selciatella. L’importo complessivo dell’accordo per la realizzazione dell’opera è di oltre 2,9 milioni di euro. L’intervento prevede la progettazione, la gestione della conferenza dei servizi, l’affidamento e l’esecuzione dell’intervento per un’area strategica all’interno della Zona industriale nel Comune di Anagni. «La Regione Lazio conferma il suo impegno nel ricoprire un ruolo strategico per lo sviluppo del territorio. L’accordo per completare l’asse viario nella zona industriale di Anagni dimostra la capacità politica della Giunta Rocca nel garantire crescita e competitività, rendendo il Lazio un polo di eccellenza per le nuove tecnologie. La nostra missione è quella di rafforzare questa posizione a livello internazionale per attrarre investimenti futuri», ha spiegato la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli. «L’accordo tra la Regione Lazio, Astral e il Comune di Anagni, ci permette di completare un asse viario strategico nella zona industriale del Frusinate. Un impegno che la nostra amministrazione ha assunto con senso di responsabilità per dare risposte concrete al territorio e alle aziende che investono nella nostra regione, contribuendo allo sviluppo e all’attrattività del Lazio», ha affermato l’assessore Manuela Rinaldi.

Redazione Digital