“Zingaretti va in giro per Roma a dire ai contestatori che “purtroppo” non si candida a sindaco di Roma – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Vorrei dire al presidente della Regione Lazio che se si è stancato di sedere su questa poltrona levi le tende! Nessuno lo trattiene. Per rispetto dei cittadini del Lazio, però, sarebbe ora di stoppare questo teatrino degli equivoci e riferire chiaramente sul suo futuro politico-amministrativo. Se resta a fare il presidente di questa Regione, lo faccia a 360 gradi e non part-time. Si dedichi a completare il piano di vaccinazione regionale ed a tutte le altre incombenze che richiedono il suo massimo impegno, prima fra tutte quella lavorativa. Poi, se si è stancato, come lascia trapelare, neanche tanto velatamente, alzi i tacchi e lasci spazio a chi ha voglia di fare; faccia scegliere ai cittadini laziali una nuova amministrazione regionale”.

Redazione Digital