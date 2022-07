Zingaretti al 17esimo posto Zaia in testa, ecco la classifica dei presidenti di regione

Tra i presidenti di Regione, oltre alla prima posizione di Zaia (da notare che è saldamente in testa al Governance Poll da 12 anni, cioè da quando nel 2010 conquistò la poltrona) fa riflettere il fatto che i governatori che lo seguono in classifica hanno conquistato tutti una caratura nazionale: Fedriga al secondo posto è indicato da molti come un possibile futuro leader della Lega e, nel frattempo è diventato anche il presidente della Conferenza delle Regioni, così come Bonaccini al terzo posto, da alcuni ritenuto se non il futuro segretario del PD, un profilo da tenere in considerazione per i prossimi governi, o Toti al quarto posto che addirittura somma due funzioni, quello del presidente della Liguria e quella del segretario del partito nazionale Italia al Centro.

“Zingaretti al diciassettesimo posto in ordine di gradimento dei governatori italiani, mentre quelli della Lega e del centrodestra in generale primeggiano – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Questo a riprova del fallimento totale della sua governance di questi 9 anni, in cui ha distrutto la sanità del Lazio, non ha favorito il lavoro, lo sviluppo, e soprattutto non ha prodotto ricchezza. Il Lazio merita molto di più di questo, e il centrodestra è pronto con una ricetta di crescita, che ponga il Lazio all’avanguardia nel panorama delle regioni italiane. Pensiamo solo al turismo ed alle esigue somme che questa amministrazione ha investito nel settore, quando potrebbe davvero vivere solo di questo. Una gestione fallimentare in ogni ambito, e questa ulteriore bocciatura per Zingaretti non fa che certificarlo ancora una volta”.

Redazione Digital